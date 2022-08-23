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Варан рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» подписал Каземиро

Варан рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» подписал Каземиро
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан назвал главные качества полузащитника Каземиро, которые помогут ему в играх за английскую команду. Ранее оба футболиста играли за мадридский «Реал».

«У Каземиро не было нужды в моих уговорах перейти в «Манчестер Юнайтед», но очевидно, что я разговаривал с ним перед этим трансфером.

У него много способностей. Он очень силён, и я думаю, что для команды он может принести стабильность, хороший баланс между атакой и защитой и менталитет победителя. У него сильный характер на поле», — приводит слова Варана Sky Sports.

За 30-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» выложил «Реалу» € 70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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