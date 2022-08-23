Юран: я хотел бы тренировать «Спартак». Это мечта любого специалиста!

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил о желании возглавить московский «Спартак». По его словам, о работе в таком клубе мечтает любой специалист.

«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! Большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.

Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы Юрана стали подмосковные «Химки». Клуб объявил об уходе специалиста 10 августа. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».