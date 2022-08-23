Шнякин: Ротенберг был готов отпустить Нобоа в 14 из 15 клубов РПЛ, исключение — ЦСКА

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг был готов отпустить полузащитника Кристиана Нобоа в любую команду Российской Премьер-Лиги (РПЛ) за исключением московского ЦСКА.

«В «Сочи» Кристиана, конечно, любят и всячески благодарны за то, что сделал для клуба — за короткое время помог прыгнуть на другой уровень. Насколько знаю, Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана, но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Так эквадорцу и сказал (причём давно). Исключение — ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба.



Но, естественно, самое реальное предложение у Криса именно из ЦСКА. Так что «Сочи» требует за Криса соответствующую компенсацию. Имеет право. Лидера отдают. Да ещё и туда, куда не собирались отпускать», — написал Шнякин в телеграм-канале.

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