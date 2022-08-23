В женской Суперлиге определились команды-претенденты на чемпионство
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Санкт-петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Локомотив», а также «Ростов» на финальном этапе будут бороться за чемпионство и распределят медали по итогам нынешнего сезона в женской Суперлиге.
После 17 туров Суперлиги эти команды расположились на первых четырёх позициях турнирной таблицы:
- «Зенит» — 43 очка.
- ЦСКА — 40 очков.
- «Локомотив» — 40 очков.
- «Ростов» — 24 очка.
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» (27 августа), «Ростов» встретится в гостях с «Рубином», а «Зенит» — с «Краснодаром». Оба матча пройдут 28 августа.
Действующим победителем Суперлиги является московский «Локомотив», серебряным призёром — ЦСКА. Армейцы побеждали в розыгрыше Суперлиги дважды подряд (2019,2020). Наивысшее достижение «Зенита» — бронзовые медали в прошлом сезоне. «Ростов» до тройки призёров не добирался.
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