В женской Суперлиге определились команды-претенденты на чемпионство

Санкт-петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Локомотив», а также «Ростов» на финальном этапе будут бороться за чемпионство и распределят медали по итогам нынешнего сезона в женской Суперлиге.

После 17 туров Суперлиги эти команды расположились на первых четырёх позициях турнирной таблицы:

«Зенит» — 43 очка. ЦСКА — 40 очков. «Локомотив» — 40 очков. «Ростов» — 24 очка.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» (27 августа), «Ростов» встретится в гостях с «Рубином», а «Зенит» — с «Краснодаром». Оба матча пройдут 28 августа.

Действующим победителем Суперлиги является московский «Локомотив», серебряным призёром — ЦСКА. Армейцы побеждали в розыгрыше Суперлиги дважды подряд (2019,2020). Наивысшее достижение «Зенита» — бронзовые медали в прошлом сезоне. «Ростов» до тройки призёров не добирался.