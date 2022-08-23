«Барселона» готова вернуть Бельерина, Эктор намерен покинуть «Арсенал»

«Барселона» продолжает поиски нового правого защитника. В качестве альтернативы Хуану Фойту («Вильярреал») и Тома Мёнье («Боруссия» Д) испанский клуб рассматривает возвращение своего воспитанника — футболиста лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Об этом сообщает Sport.es

По сведениям источника, 27-летний Бельерин финансово более доступный игрок для сине-гранатовых, чем Фойт, за которого «Вильярреал» требует заплатить сумму отступных. Мёнье не готова отпустить «Боруссия», а Бельерин, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Бетисе», сам планировал уйти из «Арсенала». Эктор хотел вернуться в «Бетис», но севильская команда также испытывает финансовые проблемы.

Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул испанскую команду в 2011 году и ушёл в лондонский клуб.

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