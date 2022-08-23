В «Сочи» заявили, что не получали от ЦСКА предложений по Нобоа

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не получал предложений по полузащитнику Кристиану Нобоа от московского ЦСКА. Ранее сам футболист заявлял, что армейцы сделали ему предложение, и он принял его, однако «Сочи» заблокировал трансфер.

«Предложений не было, опять слухи. Поинтересуетесь у руководства ЦСКА на этот счёт», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, накануне Нобоа ретвитнул пост с текстом: «ЦСКА хочет подписать Кристиана Нобоа на два года, игрок уже сказал «да». Позже он прокомментировал это так: «Это не новость, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «да». Но «Сочи» не отпускает меня».



Ранее Нобоа сообщал, что получал конкретные предложения не только от ЦСКА, но и «Зенита», однако его не отпустили из сочинской команды. В ЦСКА работает главным тренером Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи».