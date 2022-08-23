Тренер женской сборной России Красножан рассказал о задачах команды во время бана УЕФА

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о кадровой ситуации в своей команде.

«Женская сборная России увеличилась по количеству игроков, по кандидатам в сборную. У нас нет игр, надо использовать этот момент правильно. Мы решили обратить внимание на селекцию. Не понятно, как долго будет длиться бан УЕФА, хотелось бы, чтобы он быстрее закончился. Нужно быть готовым к любым срокам. И сейчас все наши сборы носят селекционный характер. Мы посмотрели игроков до 23 лет, затем до 18, сейчас отобрали на ближайший сбор ещё дополнительно 14 человек, есть девушки, которым 16 лет.



Ощущения от Евро-2022? У игроков они такие же, как у меня. Какое-то время нам нужно было находить для себя мотив, вытаскивать себя самим из болота, как Мюнхгаузен. У нас есть цель — подготовить будущее и посмотреть будущих игроков сборной. Сейчас вопрос не в турнирах, а в работе — что и как делать. Ставим себе задачу расширить базу кандидатов сборной, подготовить их, чтобы они познакомились со сборной, с нашей концепцией. Но самая главная задача — мотивация на собственное развитие», — сказал Красножан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.