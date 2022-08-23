Красножан — о женской Суперлиге: это не про простое участие, здесь все хотят выиграть

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о главных преимуществах Суперлиги.
«Суперлига? Не буду никого выделять, сейчас чемпионат входит в решающую стадию, где идёт борьба за медали. Женский футбол — это не про простое участие, здесь абсолютно все хотят выиграть. И голов красивых хватает, и красивых действий тоже, — сказал Красножан в интервью с корреспондентом „Чемпионата“ Ульяной Лукьянченко.
Ниже рассказываем о регалиях команд, которые поделят медали по итогам нынешнего сезона.
Действующим победителем Суперлиги является московский «Локомотив», серебряным призёром — ЦСКА. Армейцы побеждали в розыгрыше Суперлиги дважды подряд (2019,2020). Наивысшее достижение «Зенита» — бронзовые медали в прошлом сезоне. «Ростов» до тройки призёров не добирался.
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