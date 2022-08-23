В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что московский клуб не ведёт переговоры о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается. Нобоа — прекрасный игрок, но с учетом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее 37-летний Нобоа ретвитнул пост со своим одобрением перехода в ЦСКА. Позднее футболист заявил, что это старое интервью и то, что сочинский клуб не отпустил его в другую команду.

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