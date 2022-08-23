Стартовал новый сезон УПЛ. В матче-открытии «Шахтёр» и «Металлист 1925» сыграли вничью

Сегодня, 23 августа, стартовал новый розыгрыш чемпионата Украины по футболу. В матче-открытии УПЛ сезона-2022/2023 донецкий «Шахтёр» принимал харьковский «Металлист 1925». Игра проходила на нейтральном стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 0:0.

Команды вышли на поле в следующих стартовых составах:

«Шахтёр»: Трубин, Тэйлор, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Михайличенко, Джурасек, Петряк, Сикан.

«Металлист 1925»: Мозиль, Рудавский, Курило, Шершень, Безуглый, Мартынюк, Русин Р., Кравченко, Габелок, Ременюк, Зубков.

На протяжении матча «Шахтёр» владел преимуществом, однако материализовать своё статистическое преимущество в забитые мячи не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.