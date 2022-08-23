Игрок ЦСКА Медина признался, что ему понравилась водка

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина признался, что в России ему понравились водка и борщ. Также 25-летний парагваец рассказал о своих любимых местах в Москве.

«Любимые места в Москве? Я люблю парки, например, Парк Горького. В последнее время часто гуляю на набережной у Москвы-реки.

Пробовал ли я водку? Да. Понравилось? Да, понравилось, но много не пью. Борщ тоже нравится, очень вкусное блюдо», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Напомним, Медина пополнил состав ЦСКА в январе 2022 года. Хесус перебрался в стан армейцев из американского клуба «Нью-Йорк Сити». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн. В нынешнем сезоне парагваец провёл за ЦСКА шесть матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.