Мостовой — о Дзюбе в Турции: забил один из самых лёгких мячей, какие только могут быть

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о дебюте российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».
«Я изначально был обеими руками за такой переход. Потому что когда везде начались чемпионаты, а ты без команды, то в это трудно поверить с игроком уровня Дзюбы. Многие скептически отнеслись к переходу. Но турецкий чемпионат — очень сильный, и там много сильных иностранцев играет в сравнении с нашим чемпионатом.
Дзюба забил один из самых лёгких мячей, какие только могут быть. Другое дело, что вышел в стартовом составе, отметился, но команда проиграла. Ему нужно будет привыкать ко многим вещам: будет проигрывать чаще, потому что это не «Зенит» в нашем чемпионате. Там по-новому будет завоёвывать своё имя. Трудно сказать, станет ли Дзюба лидером атаки. Там есть ещё один нападающий, который в том году забивал голы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 августа 2022
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