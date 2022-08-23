В «Наполи» опровергли интерес к Роше. Сообщалось, что защитник должен перейти в ЦСКА

Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли опроверг информацию об интересе к защитнику «Портимоненсе» Виллиану Роше.

«Наполи» интересуется защитником «Портимоненсе» Виллианом Рошей? Нет, это неправда», — сказал Джунтоли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана Роши заинтересован московский ЦСКА. Армейцы предлагают за него € 1,5 млн.

Напомним, Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В прошлом сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Такое же количество очков имеет и московский «Спартак».