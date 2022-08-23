Каземиро намерен выиграть с «Манчестер Юнайтед» АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о целях в английской команде.
«Я хочу выиграть английскую Премьер-лигу. Сейчас я переживаю один из лучших периодов карьеры. Чувствую себя замечательно и нахожусь в прекрасной форме. Мне кажется, я принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» в идеальный момент», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
Каземиро выступал за мадридский «Реал» с 2013 года. Всего бразильский полузащитник принял участие в 336 матчах за испанский клуб, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Также Каземиро играл в составе «Сан-Паулу» и «Порту». С 2011 года футболист вызывается в сборную Бразилии.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Новость по темеКаземиро намерен выиграть с «Манчестер Юнайтед» АПЛ
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