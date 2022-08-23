Трапп рассматривает предложение «МЮ» о 4-летнем контракте

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп изучает возможность подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предложил футболисту контракт на четыре года. Об этом сообщает Bild.
32-летний Трапп впервые оказался в «Айнтрахте» в 2012 году. Поиграв в немецкой команде три сезона, он до 2018 года играл за «ПСЖ», а затем вновь вернулся в «Айнтрахт». Всего за нынешний клуб вратарь в 261 матче пропустил 385 голов и 59 раз сыграл «на ноль». За парижскую команду Трапп в 91 игре пропустил 61 раз и 48 матчей провёл «на ноль».
Действующее соглашение между Траппом и «Айнтрахтом» истекает в 2024 году. В прошлом сезоне Кевин вместе с командой выиграл Лигу Европы. Также вратарь выиграл 11 трофеев в составе «ПСЖ».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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