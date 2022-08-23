«Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на матч с «Факелом»

«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Факел» получил право реализовывать билеты на северную трибуну, где обычно располагаются болельщики гостевой команды.
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и московским «Спартаком» на «Центральном стадионе профсоюзов» состоится 27 августа, в субботу. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
Напомним, активные фанатские объединения «Спартака» бойкотируют матчи нынешнего сезона РПЛ из-за введения карты болельщика (Fan ID), которая является обязательной для посещения пяти стадионов. С декабря 2022 года карта болельщика будет требоваться абсолютно на каждой арене для посещения матчей чемпионата России.
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