Самуэль Жиго прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель», отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за всё, что он сделал для «Спартака». Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» — сказал Жиго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, во время президентства Леонида Федуна «Спартак» выигрывал три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В новом сезоне «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков за шесть матчей.