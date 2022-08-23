Михаил Сальников покинул пост главного тренера «Велеса»

Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Первой лиги.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сальников ушел из клуба после поражения в гостевой игре 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (0:2). Команда проиграла пятую игру подряд. В турнирной таблице «Велес» на данный момент занимает 17-е место.

С 2018 года Сальников работал в «Челябинске», выступающем в ФНЛ-2. Под руководством тренера команда становилась серебряным (сезон-2019/2020, 2021/2022) и бронзовым (сезон-2020/2021) призёром турнира.



Московский «Велес» в 38 матчах набрал 48 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022.