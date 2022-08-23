Михаил Сальников покинул пост главного тренера «Велеса»
Поделиться
Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Первой лиги.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сальников ушел из клуба после поражения в гостевой игре 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (0:2). Команда проиграла пятую игру подряд. В турнирной таблице «Велес» на данный момент занимает 17-е место.
С 2018 года Сальников работал в «Челябинске», выступающем в ФНЛ-2. Под руководством тренера команда становилась серебряным (сезон-2019/2020, 2021/2022) и бронзовым (сезон-2020/2021) призёром турнира.
Московский «Велес» в 38 матчах набрал 48 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
17:58
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:17
-
16:53
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
16:22
-
16:18
-
16:12
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:33
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:43
-
14:28
-
14:25
-
14:11
-
13:51
-
13:42
-
13:41
-
13:37
-
13:30
Партнерский контент