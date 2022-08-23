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Каррагер: «Ливерпуль» ужасно работал в защите в игре с «МЮ». На это было стыдно смотреть

Каррагер: «Ливерпуль» ужасно работал в защите в игре с «МЮ». На это было стыдно смотреть
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал выступление команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Ливерпуль» был ужасен в защите. Игроков как будто не было на поле. Каждый раз, когда «Манчестер Юнайтед» шёл вперёд в первом тайме, казалось, что они вот-вот забьют. На это было стыдно смотреть. «Манчестер Юнайтед» был великолепен, а «Ливерпуль» не был готов к этому матчу. Думаю, это обеспокоит Юргена Клоппа», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (9).

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