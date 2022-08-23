В «Баварии» объяснили, почему не состоялся трансфер Холанда в мюнхенский клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о переговорах с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.



«Конечно, мы провели несколько бесед, это не секрет. Мы рассуждали о вещах, которые могли бы сделать вместе. В итоге это не сработало по целому ряду причин. Я не хочу винить игрока. Он выбрал тот вариант, который, по его мнению, был для него лучше.



Думаю, все приняли правильное решение. Планируем ли мы подписать нападающего? Конечно, после этого сезона или следующего. Сейчас у нас в команде исключительные игроки», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany со ссылкой на Phrasenmäher.

Напомним, ранее Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». В июле текущего гола норвежский игрок перешёл в «Манчестер Сити».

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