Хакшабанович прибыл в Шотландию для подписания контракта с «Селтиком»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, приостановивший контракт с «Рубином», прибыл в Шотландию для завершения перехода в «Селтик». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, между клубами была заключена сделка по 23-летнему игроку, однако тренер шотландцев Ангелос Постекоглу всё ещё ищет варианты усиления полузащиты и линии нападения.
23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи. В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.
Драка Макарова и Чуперки в матче «Динамо» — «Рубин». Видеоролик:
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