Варан: Каземиро — воин. Он получит удовольствие от английского футбола
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан оценил переход полузащитника «Реала» Каземиро в английский клуб. Ранее игроки вместе защищали цвета «сливочных».
«Я очень взволнован фактом его перехода, я знаком с его профессиональными качествами. Он воин по натуре, поэтому он получит удовольствие от английского футбола. Я точно знаю, как он себя ощущает и зачем он переехал в Манчестер. Ему понадобился новый вызов, я был в аналогичной ситуации.
Я общался с ним на эту тему, но моё слово не было для него определяющим. Думаю, это был идеальный вечер для него, чтобы встретиться с «Олд Траффорд», своим присутствием он принёс нам победу», — цитирует француза Manchester Evening News.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»:
Новость по темеКаземиро намерен выиграть с «Манчестер Юнайтед» АПЛ
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