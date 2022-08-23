Варан: Каземиро — воин. Он получит удовольствие от английского футбола

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан оценил переход полузащитника «Реала» Каземиро в английский клуб. Ранее игроки вместе защищали цвета «сливочных».

«Я очень взволнован фактом его перехода, я знаком с его профессиональными качествами. Он воин по натуре, поэтому он получит удовольствие от английского футбола. Я точно знаю, как он себя ощущает и зачем он переехал в Манчестер. Ему понадобился новый вызов, я был в аналогичной ситуации.

Я общался с ним на эту тему, но моё слово не было для него определяющим. Думаю, это был идеальный вечер для него, чтобы встретиться с «Олд Траффорд», своим присутствием он принёс нам победу», — цитирует француза Manchester Evening News.

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»: