Карпин: для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Спартак», прокомментировал уход из московского клуба президента Леонида Федуна.

«Никак не могу прокомментировать уход Федуна из «Спартака». Ушёл и ушёл. Его слова про «сбитого лётчика»? Вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже всё сказано было.



Для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Ещё раз: ну, ушёл и ушёл — дальше-то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провёл столько времени. Это личное.



Согласен ли я, что Федун выиграл меньше трофеев, чем заслуживал? Без понятия», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Во время президентства Леонида Федуна «Спартак» выигрывал три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.