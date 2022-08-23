Ари: если новое руководство «Спартака» захочет форвардов, мы с Дзюбой можем быть полезны

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента московского клуба. Напомним, бразилец играл в составе красно-белых с 2010 по 2013 год.



«Мне сложно прокомментировать ситуацию, потому что не знаю деталей произошедшего. В любом случае если такие изменения приведут к улучшению ситуации в клубе, то это, возможно, и к лучшему. В то время, когда я играл в «Спартаке», у меня было мало контакта с Федуном, но «Спартак» — это большой клуб с большой историей, надеюсь, что такие изменения пойдут только на улучшение клуба. Без сомнения, это запоминающееся имя для клуба, потому что на протяжении многих лет Федун работал, много достижений было, несмотря на то что Федун покидает пост президента, он навсегда будет ассоциироваться со «Спартаком».



Если новое руководство «Спартака» захочет двух нападающих, которые тоже делали историю клуба, то я и Дзюба можем быть полезны», — приводит слова Ари ТАСС.

Московский «Спартак» в шести матчах набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.