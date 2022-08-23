Габриэл Жезус летом мог перейти в «Реал»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус, в прошлом сезоне выступавший за «Манчестер Сити», мог стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал Мадрид» очень хотел заполучить Габриэла Жезуса, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти летом сказал руководству клуба, что бразилец идеально подходит для состава, но из-за того, что футболист является легионером, приобретение было невозможно.

Рыночная стоимость Жезуса, по данным Transfermarkt, составляет € 50 млн. Контракт Габриэла с «Манчестер Сити» истекал летом 2023 года. В составе действующих чемпионов Англии бразилец провёл пять с половиной лет.

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