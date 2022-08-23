Андрей Канчельскис высказался о дебюте Артёма Дзюбы за турецкий клуб

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении нападающего Артёма Дзюбы в дебютном матче за турецкий клуб «Адана Демирспор». Напомним, российский форвард отличился во встрече с «Фенербахче» (2:4).

«Хороший дебют выдался у Дзюбы — забил гол. Конечно, результат в итоге отрицательный…. Но всегда очень приятно, когда отличаешься в дебютном матче. Артём — нападающий, должен забивать мячи. Можно поздравить, несмотря на проигрыш. Артём быстро открыл счёт забитым мячам в Турции — это хорошо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона.