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Пуч: я почувствовал полное разочарование после ухода из «Барселоны». От меня избавились

Пуч: я почувствовал полное разочарование после ухода из «Барселоны». От меня избавились
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Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч прокомментировал переход в американский клуб. Ранее футболист выступал за «Барселону».

«Мой последний месяц в Испании был достаточно непростым, ведь команда поехала на сбор, а я остался дома. Такого никогда не было. Я понимаю, что в клубе непростая ситуация. Наверное, так на меня оказали давление и намекнули на уход, но это можно было сделать иначе.

Было очень неприятно тренироваться одному в Барселоне, в то время как остальные находились на турнире в Лос-Анджелесе. Я почувствовал полное разочарование – от меня избавились после семи лет моего пребывания в команде», – цитирует Пуча Eurosport.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги Рики Пуч провёл за «Барселону» 15 игр. На его счету один забитый мяч.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны»:

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