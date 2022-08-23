Тренеры Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули «Торпедо». Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.



«Мы благодарим Андрея Константиновича и Валерия Николаевича за квалифицированную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении автозаводцев, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.

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