Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули «Торпедо»

Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули «Торпедо»
Комментарии

Тренеры Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули «Торпедо». Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Андрея Константиновича и Валерия Николаевича за квалифицированную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении автозаводцев, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.

Федун ушёл из «Спартака»! Обзор 6-го тура РПЛ с Тимуром Лепсая. Премьер-лига несправедливости #15:

«Семейный бизнес». Как в 23 года стать спортивным директором клуба РПЛ «Семейный бизнес». Как в 23 года стать спортивным директором клуба РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022