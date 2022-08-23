«Юргорден» вышел в групповой этап Лиги конференций УЕФА

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА АПОЭЛ принимал «Юргорден». Встреча прошла на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе кипрской команды голами отметились футболисты Антон Маглица, Данни Блум и Маркиньос. За «Юргорден» забили игроки Элиас Андерссон и Йоэль Асоро.



Напомним, первый матч, прошедший на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме (Швеция), завершился разгромной победой «Юргордена» со счётом 3:0. Таким образом, шведский клуб вышел в групповой этап Лиги конференций УЕФА, а АПОЭЛ завершил выступление в турнире.



Ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций в противостоянии других команд состоятся 25 августа.

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