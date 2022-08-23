Холанд: форма Бензема в 34 года невероятна, я тоже так хочу

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о форварде «Реала» Кариме Бензема.



«Посмотрите на Карима Бензема в «Реале». Сейчас ему 34 года, и в последние сезоны он стал играть ещё лучше. Его форма невероятна, я тоже так хочу. Я присоединился к «Манчестер Сити», чтобы учиться и расти. Я никогда не перестану пытаться найти способы стать лучше», — приводит слова Холанда FourFourTwo.

Напомним, Холанд стал игроком «Манчестер Сити» в июле текущего года. Прошлым клубом норвежского игрока была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.