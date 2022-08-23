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«Ничего страшного не случилось». Силкин — о срыве трансфера Карцева в «Динамо»

«Ничего страшного не случилось». Силкин — о срыве трансфера Карцева в «Динамо»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на срыв трансфера полузащитника «Маккаби» Эдена Карцева в московский клуб.

«Ещё неизвестно, как бы вписался Карцев в состав «Динамо». Не срослось и не срослось. Такая вот ситуация. Ничего страшного не случилось», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021 году столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. по данным Transfermarkt.

Московское «Динамо» в шести матчах набрало 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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