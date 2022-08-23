Агент Карцева подтвердил срыв перехода игрока из «Маккаби» в «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника Эдена Карцева, рассказал о ситуации с выкупом хавбека из «Маккаби». Ранее московское «Динамо» объявило, что Карцев пополнил стан-бело-голубых.
«Эден правда возвращается в «Маккаби», потому что деньги за него не дошли до израильского клуба. Сегодня был последний день для перевода денег. Безусловно, мой клиент расстроен, что переход не состоялся», — цитирует агента Sport24.
Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1 млн.
В 6-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Спартак», в конце матча с поля был удалён хавбек бело-голубых Никола Моро. Вскоре появилась информация о том, что хорват станет игроком «Болоньи».
- 23 августа 2022
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