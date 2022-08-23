Легенда женской сборной Англии Джилл Скотт завершила карьеру в 35 лет

Полузащитница сборной Англии Джилл Скотт объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.



«Я прощаюсь с футболом, но собираюсь сделать из этого праздник. Никаких грустных лиц! Мы слишком хорошо провели время, чтобы плакать. Если бы мне сказали, что я буду играть за сборную 16 лет, я бы не поверила. Если бы мне сказали, что я доживу до момента, когда на «Уэмбли» соберётся 90 тыс. человек, чтобы посмотреть финал женского чемпионата Европы, я бы сказала, что это невозможно. Но это стало реальностью», — приводит слова Скотт The Players' Tribune.



Скотт выступала за женскую сборную Англии с 2006 года. В составе национальной команды полузащитница провела 161 матч и забила 27 голов. Напомним, женская сборная Англии стала чемпионом Европы этим летом.

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