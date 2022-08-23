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Вратарь женской сборной Германии Бергер сообщила о рецидиве рака щитовидной железы

Вратарь женской сборной Германии Бергер сообщила о рецидиве рака щитовидной железы
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31-летняя вратарь женской команды «Челси» и сборной Германии Анн-Катрин Бергер сообщила о рецидиве рака щитовидной железы.

Заболевание было диагностировано у немецкой футболистки в 2017 году, когда она выступала за женскую команду «Бирмингем Сити». Бергер вернулась в футбол спустя 76 дней.

«Ранее я говорила, что спортсменки должны бороться каждый день, чтобы стать лучше, и я продолжу это делать. Надеюсь, поделившись историей своей борьбы, я смогу помочь другим. Я постоянно контактирую с клубным врачом и специалистом в Лондоне. Моё лечение начнётся на этой неделе. Уверена, что оно будет таким же эффективным, как и в прошлый раз. С нетерпением жду возвращения на поле», — написала Бергер на своей странице в социальных сетях.

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