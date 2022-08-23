Представитель Дзюбы рассказал о командах, которые интересовались игроком

Леонид Гольдман, представитель нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, рассказал о командах, в которых форвард мог продолжить карьеру. После завершения прошлого сезона Российской Премьер-Лиги, в котором Дзюба выступал за «Зенит», форвард объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.

«У Артёма только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы. Из Бельгии было предложение. Но там предлагали реально копейки. Хотя клуб играл в еврокубках», — цитирует Гольдмана Sport24.

Напомним, в дебютном матче за турецкий клуб Артём отметился забитым голом. «Адана» встречался с «Фенербахче».