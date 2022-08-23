Жена Ди Марии — об Англии: как-то сказала мужу: «Хочу убить себя, здесь ночь в 2 часа дня»

Хорхелина Кардосо, супруга полузащитника «Ювентуса» Анхеля Ди Марии, поделилась воспоминаниями о жизни в Англии в период выступлений мужа за «Манчестер Юнайтед».



«Однажды Анхель пришёл ко мне и показал предложение от «Манчестер Юнайтед». Я не хотела переезжать и предложила ему поехать в одиночестве. Анхель сказал: «Поехали вдвоём». Это было огромное предложение. Больше, чем предлагали испанцы. Поэтому мы переехали.



Мы бывали в Англии, ездили в Манчестер во время отпуска, и это всегда было ужасно. Я помню, как говорила мужу: «Если ты решишь сменить клуб, убедись, что он не в Англии». Время, проведённое в Англии, мне совсем не понравилось. Люди все странные, никогда не знаешь, убьют тебя или нет. Еда отвратительная. Женщины будто сделаны из фарфора. В Мадриде всё было идеально, но тут пришло это предложение.

Я говорила, что ни за что не перееду, а он уговаривал. Мы часто ссорились. Анхель хотел быть ближе, и я не виню его за переход. Но это было ужасно. Я как-то сказала ему: «Дорогой, я хочу покончить с собой, здесь ночь наступает в два часа дня», — приводит слова Кардосо Daily Mail со ссылкой на LAM.

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