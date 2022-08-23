«Атлетико» намерен сократить зарплату Гризманну, Облаку, Феликсу и другим игрокам клуба

Мадридский «Атлетико» ведёт переговоры с игроками по поводу сокращения зарплат, сообщает Goal.com.



По информации источника, испанский клуб испытывает финансовые трудности и намерен в срочном порядке сократить зарплатную ведомость. Руководство «Атлетико» провело встречи с такими футболистами мадридского клуба, как Тома Лемар, Ян Облак, Коке, Антуан Гризманн и Жоау Феликс, чтобы сообщить им о намерении сократить зарплаты. Цель клуба — добиться коллективного снижения зарплат в основной команде.



Сообщается, что первый раунд переговоров прошёл положительно. Игроки выразили готовность пойти навстречу «Атлетико». Во время следующих встреч стороны будут искать наиболее выгодное экономическое решение для каждого.

«Атлетико М» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2022/2023. 2-й тур:

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