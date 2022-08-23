Абдуллина объяснила, почему пропустила игру Международного кубка чемпионов с «Лионом»

Защитница «Челси» россиянка Алсу Абдуллина объяснила, почему пропустила матч Международного кубка чемпионов с «Лионом».

«К сожалению, первый матч пришлось пропустить и смотреть его в комнате, так как я заболела. Думаю, на это повлияла смена часовых поясов. Но я рада, что удалось быстро восстановиться. Спустя два дня приступила к тренировкам. Вторая часть будет завтра. Надеюсь, вам интересно», — написала Абдуллина в своём телеграм-канале.

Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника. В прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.