Абдуллина объяснила, почему пропустила игру Международного кубка чемпионов с «Лионом»
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Защитница «Челси» россиянка Алсу Абдуллина объяснила, почему пропустила матч Международного кубка чемпионов с «Лионом».
«К сожалению, первый матч пришлось пропустить и смотреть его в комнате, так как я заболела. Думаю, на это повлияла смена часовых поясов. Но я рада, что удалось быстро восстановиться. Спустя два дня приступила к тренировкам. Вторая часть будет завтра. Надеюсь, вам интересно», — написала Абдуллина в своём телеграм-канале.
Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника. В прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.
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