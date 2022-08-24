Кассано: Кварацхелия — феномен, недавно в Италии и мчится со скоростью в тысячу миль в час

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением о вингере «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.



«Кварацхелия — феноменальный игрок. Он совсем недавно приехал в Италию и уже мчится со скоростью в тысячу миль в час», — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb.



Напомним, на протяжении трёх прошлых сезонов грузинский футболист выступал в составе казанского «Рубина». В марте текущего года Кварацхелия приостановил действие контракта с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В июле футболист заключил контракт с «Наполи».



После двух туров «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе шесть очков. Действующий чемпион Италии — «Милан».

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: