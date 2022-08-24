Варан рассказал о своей физической форме

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о своём состоянии здоровья. В этом сезоне английской Премьер-лиги француз провёл два матча.

«Я чувствую себя очень хорошо. Я был готов к началу сезона, но не выходил в стартовом составе, поэтому у меня было больше времени для подготовки. Мы знаем, насколько требовательна Премьер-лига, поэтому я много работаю, чтобы быть в форме.



В прошлом я уже демонстрировал, на что способен, когда нахожусь в хорошей форме, поэтому в этом сезоне сосредоточусь на этом. Я действительно хочу помочь команде», — цитирует Варана Manchester Evening News.

В прошлом первенстве Варан провёл в АПЛ 22 матча, в которых забил один гол и отметился одной голевой передачей.

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