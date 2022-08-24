Защитник «Манчестер Сити» Менди схватил женщину за пах на вечеринке в своём особняке

Одна из предполагаемых жертв домогательств со стороны защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди дала показания в суде по делу футболиста.
Женщина рассказала, что на вечеринке, которая проходила в начале января 2021 года в особняке Менди в Чешире, защитник схватил её за пах.
«Он просто так схватил меня за пах. Я не поняла, что произошло. Я была потрясена и только потом всё осознала. Я сразу же пошла в ванную, чтобы покурить с подругой, но обнаружила, что дверь была заперта. Подруга позвала кого-то, чтобы её открыть, и пришёл Менди. Мы оказались с ним в ванной лицом к лицу и он жестом предложил заняться оральным сексом. Я попыталась отвернуться, а затем в комнату вошла подруга. Менди демонстрировал непристойные жесты. Я была в замешательстве», — приводит слова женщины Sky Sports.
Напомним, Менди обвиняется в девяти изнасилованиях и одной попытке изнасилования. Футболист отрицает все обвинения. Ранее сообщалось, что игрок может получить пожизненное наказание.
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