Аршавин: трансфер Шайхтдинова — хороший пример сотрудничества «Спартака» и «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова в стан сине-бело-голубых.
«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешёл Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артёмом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать.
Надеемся, что Дамир принесёт нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперёд. Всё зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», — цитирует Аршавина пресс-служба сине-бело-голубых.
- 24 августа 2022
-
01:38
-
01:36
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:35
-
00:33
-
00:01
-
00:00
- 23 августа 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:43
-
23:30
-
23:30
-
23:17
-
22:46
-
22:43
-
22:25
-
22:24
-
22:05
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:41
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
20:58
-
20:55
-
20:55
-
20:37
-
20:19
-
20:11