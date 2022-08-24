Аршавин: трансфер Шайхтдинова — хороший пример сотрудничества «Спартака» и «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова в стан сине-бело-голубых.

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешёл Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артёмом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать.

Надеемся, что Дамир принесёт нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперёд. Всё зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», — цитирует Аршавина пресс-служба сине-бело-голубых.