Тен Хаг: Каземиро добавит «МЮ» ещё одного игрока на поле с лидерскими качествами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о подписании «манкунианцами» 30-летнего бразильского опорного хавбека Каземиро, выступавшего ранее за «Реал».
«Если говорить о лидерских качествах игроков на поле, то в матче с «Ливерпулем» это уже было заметно, а приобретение Каземиро – лишь добавит в наш состав ещё одного игрока с такими качествами. Он буквально читает игру и знает, как побеждать. За свою карьеру он выиграл большое количество различных трофеев, нам важно иметь такого игрока в команде.
Футболисты с таким же менталитетом у нас есть в лице Варана и Роналду. Это как руководство к действию для молодых игроков, которые ещё не брали трофеи. Это то, чего мы хотим достичь, поэтому я надеюсь, что их присутствие станет огромным стимулом для остальных.
Мне не нужно упоминать того же Гарри Магуайра и остальных, они потрясающие игроки, и сыграют свою роль в будущем, в том числе и в ближайшем будущем. Всегда трудно оставлять их вне состава, но иногда приходится принимать такие решения», — цитирует тен Хага BBC Sports.
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