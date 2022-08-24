Четырём клубам Серии А грозит наказание от УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей

«Интер», «Милан», «Рома» и «Ювентус» оказались в списке команд, которым грозят санкции от УЕФА за результаты последнего трёхлетнего периода, связанного с финансовым фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Italy со ссылкой на The Times.
В ближайшие дни УЕФА выпустит уникальное заявление, в котором будут объявлены дисциплинарные меры в отношении примерно 15 европейских клубов. Среди них, например, также «ПСЖ», «Марсель», «Монако», «Барселона», «Бешикташ» и «Арсенал». С вышеупомянутыми клубами уже связались представители УЕФА, с ними ведутся переговоры уже с прошлой осени, а предлагаемые для них соглашения об урегулировании — своего рода сделка о признании вины — находятся на финальной стадии согласования.
Итальянским клубам, таким как «Интер» и «Рома», грозит не только наказание штрафами, но и иные последствия, и, вероятнее всего, это будут ограничения на количество игроков в заявке на турнир. «Милан» и «Ювентус» добровольно вступили в переговоры с УЕФА, поэтому наказание для них ограничится штрафами.
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