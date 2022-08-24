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«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Барселоне» € 10 млн за Депая

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Барселоне» € 10 млн за Депая
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28-летний нидерландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca.

Как отмечает источник, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Депая являлся туринский «Ювентус», однако сделка с ним находится под угрозой срыва, а сам итальянский клуб завершает переход польского нападающего Аркадиуша Милика из «Марселя». Издание сообщает, что предметный интерес к Мемфису проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов сделать предложение в размере € 10 млн.

Срыв ухода Депая ставит в весьма затруднительное положение и саму «Барселону», которая была намерена разгрузить таким образом платёжную ведомость и зарегистрировать французского защитника Жюля Кунде. Сине-гранатовые даже рассматривали возможность расторжения контракта с Мемфисом по обоюдному согласию, однако так и не сумели договориться с ним, так как он желал получить зарплату за оставшийся год контракта в полном размере.

Напомним, в июле 2015 года «Манчестер Юнайтед» приобретал Депая у «ПСВ Эйндховен» за € 34 млн. Уже в январе 2017 года его продали в «Лион» за € 16 млн. За английский клуб он успел провести 53 матча, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

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Источник: Милик переходит в «Ювентус», ранее клуб отказался от Депая из «Барселоны»
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