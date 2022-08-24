Кассано: на «Ювентус» невозможно смотреть. «Сампдория» на их фоне – это «Барселона»

Бывший известный итальянский нападающий Антонио Кассано раскритиковал туринский «Ювентус» после встречи второго тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0).

«С прошлого года я твержу одно и то же, что «Ювентус» не может сделать три передачи подряд… Вчера «Сампдория» на их фоне выглядела как «Барселона», Влахович коснулся мяча девять раз за весь матч… На команду невозможно смотреть», — цитирует Кассано Italian Football TV в «Твиттере».

Напомним, «Ювентус» стартовал в Серии А с домашней победы над «Сассуоло» (3:0), а затем набрал одно очко на выезде с «Сампдорией» (0:0). В следующем туре им предстоит домашний матч с «Ромой», который состоится в субботу, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.