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Клопп отреагировал на вопрос о проблемах внутри «Ливерпуля»

Клопп отреагировал на вопрос о проблемах внутри «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему неудачного старта команды в Премьер-лиге и последовавшего в связи с этим вопроса о возможных проблемах внутри коллектива.

«Я не замечал такого. Если вопрос касается каких-то споров на поле, криков друг на друга и тому подобных вещей, то в нашей команде таких проблем нет. Но то, что никто из футболистов и тренеров не остался доволен после того, как мы проиграли «Манчестер Юнайтед», это факт. И это совершенно нормально. Что же касается темы вашего вопроса, с этим у нас всё в порядке», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, серебряный призёр прошло сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» стартовал в новом розыгрыше без побед. В двух стартовых турах команда сыграла вничью с «Фулхэмом» на выезде (2:2) и «Кристал Пэлас» дома (1:1), после чего в третьем туре уступила «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счётом 1:2. Единственный гол у «Ливерпуля» на 81-й минуте забил Мохамед Салах.

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