Дзюба отреагировал в социальных сетях на первый матч в составе «Адана Демирспор»

34-летний российский нападающий Артём Дзюба в социальных сетях совершил новую публикацию, в которой отреагировал на прошедший дебютный матч в составе турецкого «Адана Демирспор».
«Команда», — гласит подпись Дзюбы к опубликованным в одной из популярных социальных сетей снимкам с матча с «Фенербахче» (2:4).
Напомним, Дзюба вышел в старте на матч с «Фенербахче» и на 66-й минуте отметился дебютным забитым мячом. Он провёл на поле всю игру, нанёс по воротам соперника два удара, один из которых пришёлся в створ. Также Дзюба выполнил две передачи под удар — по этому показателю он делит первое место в команде. При этом он стал лидером по количеству выигранных верховых единоборств (пять из семи).
В следующем матче четвёртого тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» примет «Умраниеспор». Встреча пройдёт в субботу, 27 августа. Начало – 21:45 мск.
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