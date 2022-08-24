Португальский журналист назвал причины, по которым топ-клубы не хотят Роналду

Футбольный журналист из Португалии Рикарду Лестре перечислил ключевые факторы, которые препятствуют потенциальному переходу Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в другой большой европейский клуб.



«Даже в том случае, если «МЮ» отпускает Роналду бесплатно, немногие могут позволить себе его зарплату. Сомневаюсь, что даже «Бавария» смогла бы это сделать. Поэтому остаются только «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реал». Криштиану может продолжить карьеру в «Боруссии» или «Спортинге» только из-за большого стремления играть в Лиге чемпионов.



Очень важный фактор: Роналду суперзвезда, чьё слово имеет большой вес. В сборной Португалии, например, он решает, кто играет, а кто нет. Тренера Фернанду Сантуша и президента Фернанду Гомеша часто критиковали за это. После чемпионата Европы 2016 года Роналду в основном продвигал игроков своего агента Жорже Мендеша. Однозначно, такая сильная личность как он может потрясти и команду, и весь клуб.



Нужно многое изменить в клубе, чтобы интегрировать Роналду. Его класс игры не подлежит сомнению, но его высокая зарплата и возраст – это риск. Одно дело подписать контракт с Роналду в 30 лет, другое – в 37. Роналду всё ещё «зверь», но это уже больше не Роналду из «Реала». Он не такой быстрый, его стиль игры более предсказуем.



Присутствие Роналду меняет всю химию клуба. Его высокая зарплата, возраст и повышенный риск травм, а также волнения в команде, если тренер решит оставить его на скамейке запасных, пугает клубы. С такой сложной историей не хотят связываться. Такое нежелание топ-клубов не пошло на пользу его репутации. Вот почему Криштиану лучше остаться в «Манчестер Юнайтед», доказать своё лидерство и снова стать героем», – приводит слова Лестре sport1.de.