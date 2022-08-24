Надежды «Челси» избавиться от Зиеша зависят от способности «МЮ» приобрести Антони

«Манчестер Юнайтед» может поспособствовать желанию лондонского «Челси» расстаться с хавбеком Хакимом Зиешем.

В связи с неудачными выступлениями полузащитника за синих, лондонцы готовы расстаться с игроком, а «Аякс» заинтересован в воссоединении с футболистом, однако эта сделка может зависеть от будущего форварда амстердамцев Антони, сообщает talkSPORT.

Источник отмечает, что манкунианцы были давними поклонниками 22-летнего бразильского нападающего, и, поскольку на прошлой неделе их предложение по трансферу игрока было отклонено, на данный момент неизвестно, покинет ли он команду из столицы Нидердандов этим летом.

Будущее Антони напрямую повлияет на способность синих избавиться от Зиеша, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

««Аякс» заинтересован в подписании Хакима Зиеша. Это была важная встреча, потому что игрока привлекает «Аякс», но нам нужно будет посмотреть, заключат ли они соглашение с «Челси». Похоже, что это не будет проблемой для «Челси», потому что они были готовы отпустить Зиеша с начала майского трансферного окна», — сказал Романо в своих соцсетях.

29-летний Зиеш перешёл в «Челси» в 2020 году. В 83 матчах за синих полузащитник забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между «Челси» и Хакимом истекает в 2025 году.

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